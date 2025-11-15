Adana Feke'de Yoğun Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Ekipler Seferber

Meteoroloji uyarısının ardından Adana Feke'nin yüksek kesimlerinde Mansurlu, Şahmuratlı ve Oruçlu mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu; ekipler yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:26
Adana Feke'de Yoğun Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Ekipler Seferber

Adana Feke'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yollar kapandı, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısının ardından Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Özellikle Feke ilçesinde yağış yaşamı aksattı.

İlçeye bağlı Mansurlu, Şahmuratlı ve Oruçlu mahallelerinde kar yağışı sonrası bazı yollar kapandı. Yolda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülere iş makineleriyle müdahale edilirken, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının aniden etkisini göstermesiyle vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlar, hayvanlarına yem taşırken yağışa maruz kaldı; ekipler bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek sağladı.

Feke Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erkan Özen sahadaki çalışmaları şöyle aktardı: "Şu an Mansurlu bölgesinde yoğun kar yağışı mevcut. Belediye Başkanımızın talimatıyla sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yollarda buzlanma var, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli şekilde yola çıkmalarını rica ederiz".

