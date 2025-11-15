Adana Feke'de Yoğun Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Ekipler Seferber

Adana Feke'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yollar kapandı, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor

Meteorolojinin soğuk hava ve kar uyarısının ardından Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Özellikle Feke ilçesinde yağış yaşamı aksattı.

İlçeye bağlı Mansurlu, Şahmuratlı ve Oruçlu mahallelerinde kar yağışı sonrası bazı yollar kapandı. Yolda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülere iş makineleriyle müdahale edilirken, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının aniden etkisini göstermesiyle vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlar, hayvanlarına yem taşırken yağışa maruz kaldı; ekipler bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek sağladı.

Feke Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erkan Özen sahadaki çalışmaları şöyle aktardı: "Şu an Mansurlu bölgesinde yoğun kar yağışı mevcut. Belediye Başkanımızın talimatıyla sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yollarda buzlanma var, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli şekilde yola çıkmalarını rica ederiz".

METEOROLOJİNİN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISININ ARDINDAN ADANA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. FEKE İLÇESİNE BAĞLI MANSURLU, ŞAHMURATLI VE ORUÇLU BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI SONRASI FEKE BELEDİYESİ EKİPLERİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. SEDİR ORMANLARININ BEYAZ ÖRTÜSÜ İSE MEST ETTİ.