Adana Kozan'da Zincirleme Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Kozan-Adana karayolunda meydana gelen zincirleme kazada yaralanan sürücülerden Şükrü Boy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; traktör sürücüsü İ.G. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:21
Adana Kozan'da Zincirleme Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Adana Kozan'da Zincirleme Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Kozan-Adana karayolunda gece yarısı yaşanan çarpışmada bir kişi öldü, traktör sürücüsü tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kaza, Kozan istikametinden Adana istikametine gitmekte olan İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, Şükrü Boy idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla başladı. Olayın ardından aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da kazaya karışan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Boy ile yanında bulunan A.B. yaralandı. Traktör sürücüsü İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şükrü Boy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİDEN...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİDEN...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Baba, 8 Yaşındaki Çocuğunu Arabaya Vurup Yere Fırlattı — Gözaltı
3
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu: 107 kilo 700 gram ele geçirildi
4
Alzaymır Hastası Mustafa Abi Kayboldu: Arama Çemberi 10 Kilometreye Çıkarıldı
5
Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
6
Adana Kozan'da Zincirleme Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı