Adana Kozan'da Zincirleme Kaza: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Kozan-Adana karayolunda gece yarısı yaşanan çarpışmada bir kişi öldü, traktör sürücüsü tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kaza, Kozan istikametinden Adana istikametine gitmekte olan İ.G. idaresindeki 01 ACK 743 plakalı traktöre, Şükrü Boy idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobilin arkadan çarpmasıyla başladı. Olayın ardından aynı istikamette ilerleyen İ.Y. idaresindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon da kazaya karışan otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Boy ile yanında bulunan A.B. yaralandı. Traktör sürücüsü İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şükrü Boy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

