Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik

Adıyaman Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi’nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında toplam 17 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis, ayrıca Yozgat’ın Sorgun ilçesiyle kardeş belediye olunmasını oy birliğiyle kabul etti.

475 bin ton asfalt serimi ile yol yenileme

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Başkan Tutdere, "1 Nisan’dan bu yana şehrimizin cadde ve sokaklarına, ayrıca yeni açtığımız güzergâhlara 475 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu rakam, Adıyaman Belediyesi’nin tarihinde ulaşılan en yüksek seviyedir" dedi.

Tutdere, özellikle mahallelerde yürütülen çalışmalara değinerek Sümerevler Mahallesi başta olmak üzere yoğun asfaltlama ve su işleri yapıldığını, çalışmaların gece gündüz planlanarak vatandaşın mağduriyetinin önlendiğini vurguladı.

İndere ulaşımı ve bakanlık temasları

Başkan Tutdere, belediye hizmetlerini güçlendirmek için bakanlıklar düzeyinde yürütülen görüşmeler hakkında bilgi verdi. İndere bölgesinde yaşanan ulaşım sorununun çözümü için 3 adet otobüsümüzü aldıklarını, kalan 7 otobüs için işlemlerin başlatıldığını ve 10 gün içerisinde tamamlanarak yeni otobüslerin İndere bölgesinde kullanılacağını söyledi. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer kurumlarla yoğun temas sürdüğünü belirtti.

İçme suyu çalışmaları

Tutdere, içme suyu sorunuyla ilgili girişimleri aktararak, Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya hitaben yazdığı mektubu ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Başkan, hem milletvekilleri aracılığıyla hem de bizzat kendisinin konuyu takip edeceğini ve sorunun bu kış nihayete erdirilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Büyük projelerde sona yaklaşılırken

Tutdere, belediye hizmet binası, nikah salonu, kültür merkezi, kesimhane ve halk ekmek tesisleri gibi büyük ölçekli projelerin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Adıyaman’ın en büyük parkı olan Atatürk Parkının ihale işlemlerinin tamamlandığını, yüklenici firmanın işe başladığını ve parkın gelecek yılın Mayıs–Haziran ortalarında tamamlanmasının planlandığını söyledi. Bu süreçte Mansur Yavaş'a katkıları için teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak parkın ihalesinin de tamamlandığını, 14 dönüm üzerine kurulacak sosyal alanlarıyla kente büyük bir park kazandırılacağını belirterek Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. Hayırsever desteğiyle yapılan Sırrı Süreyya Önder Parkında son aşamaya gelindiğini ve mahalle parklarında ağaç dikimi ile çimlendirme çalışmalarının ay sonunda tamamlanacağını ifade etti.

Kardeş belediye protokolü ve diğer kararlar

Toplantıda Sorgun Belediyesi ile kardeş belediye protokolü oy birliğiyle kabul edildi. Protokolle kültür, sosyal hizmetler, teknik işbirlikleri ve ortak projeler gibi geniş alanlarda işbirliği hedefleniyor.

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında ayrıca imar uygulamalarına dair düzenlemeler, bazı parsel ve yol planlamalarına ilişkin komisyon raporları, belediyeye ait hizmet alanlarının kullanımına yönelik planlamalar ve sosyal-kültürel hizmetlere ilişkin çalışma programları ele alındı. 2025 yılına ait bazı idari yetkilendirmeler ile devam eden yatırımların süreç bilgilendirmeleri görüşülerek meclisin onayına sunuldu. Tüm gündemler, ilgili komisyon raporları doğrultusunda değerlendirilerek oy birliğiyle karara bağlandı.

