Adıyaman'da 2 İnşaat İşçisinin İntihar Girişimi: Mesai Arkadaşları Çalışmaya Devam Etti

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'nde, çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını ileri süren 2 inşaat işçisi, yapımında görev aldıkları binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce işi bırakan 2 işçi, müteahhitten alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın tepesine çıkarak aşağı atlama tehdidinde bulundu. Haberin ulaşmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve ambulanslar sevk edildi.

Şahıslar aşağı inmemekte ısrar edince, uzun süre görüşerek ikna çalışması yapan polis ekipleri devreye girdi. Polislerin çabası sonucu şahıslar ikna edilerek aşağı indirildi.

Çalışmaya devam eden işçiler

Olay anında aynı inşaatta çalışan diğer işçilerin davranışı dikkat çekti. İskelenin üzerinde sıva yapmaya devam eden işçiler, yaşananlara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü. Bu durum, olayın olduğu sırada sosyal medyada ve bölge halkı arasında konuşulan görüntülere yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma ve detaylar yetkili birimler tarafından değerlendiriliyor.

