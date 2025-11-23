Adıyaman'da Aşırı Hız: Hafif Ticari Araç İnşaat Alanına Uçtu — 2 Yaralı

Adıyaman'da Aşırı Hız: Hafif Ticari Araç İnşaat Alanına Uçtu

Olayın Detayları

Adıyaman’ın Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, aşırı hız iddiasıyla kontrolden çıkan bir araç hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 02 HK 110 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 46 ACE 294 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinden uçarak inşaat alanına devrilen hafif ticari araçta önemli hasar oluştu. Olay sırasında araçta bulunan kişilerden 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce devam ediyor.

