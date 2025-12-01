Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Trafiğe Kapandı: Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı

Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda Trafik Kazası

Beton mikseri ile otomobil çarpıştı, bulvar kısa süreliğine kapandı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, şehrin en işlek bulvarı olan Atatürk Bulvarı geçici olarak trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BC 177 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan H.K.'nin kullandığı 02 KB 766 plakalı beton mikseri çarpıştı.

Kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçları yan yola yönlendirerek trafiğin akışını sağladı.

Araçların kaldırılmasının ardından Atatürk Bulvarı yeniden trafiğe açıldı.

ÇARPIŞAN ARAÇLAR BULVARI TRAFİĞE KAPATTI