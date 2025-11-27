Adıyaman'da bıçaklı saldırı: 2 çocuk yaralandı

Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşen olayda zanlı kaçtı

Adıyaman'da, elinde bıçak bulunan bir şahıs sokakta karşılaştığı iki çocuğu yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Burhan S., parkın yanında meşrubat içen 15 yaşındaki M.N.K.'yi bacağından bıçakladı. Saldırgan bölgeden ayrıldı.

Daha sonra Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde karşılaştığı lise öğrencisi 16 yaşındaki H.K.'yi de bıçaklayıp kaçtığı bildirildi.

Yaralanan iki çocuk, olay yerine çağrılan ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

