Adıyaman'da cip ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti
Adıyaman'da cip ile şehiriçi yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesindeki bir noktada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mahmut G.'nin kullandığı 02 H 0168 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KTL 447 plakalı cip çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Mahmut G., kızı Emine G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
