Adıyaman'da cip ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti

Adıyaman'da cip ile şehiriçi yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesindeki bir noktada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut G.'nin kullandığı 02 H 0168 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KTL 447 plakalı cip çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Mahmut G., kızı Emine G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU MİNİBÜSÜ İLE CİP ÇARPIŞTI: 3 YARALI