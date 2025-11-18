Adıyaman'da İş Yerinin Klimasından 149 Gram Uyuşturucu Çıktı

Adıyaman'da Narkotik ekipleri, bir iş yerinin klima ünitesinde zulalanmış 149 gram esrar ele geçirdi; Z.C. ve G.A. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:53
Operasyonu Narkotik Şube Yönetti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Z.C. ve G.A. isimli şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, bir iş yerinin klima ünitesi içerisine zulalanmış 149 gram esrar, dedektör arama köpeği tarafından tespit edilerek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, olayla bağlantılı olarak Z.C. ve G.A. hakkında işlem başlatıldı ve 2 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

