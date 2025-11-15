Adıyaman'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1’i Ağır, 3 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı
Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda kaza
Adıyaman’da, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bedir Türkemiş idaresindeki 33 AVV 617 plakalı kamyon ile Reşat Düzgün idaresindeki 23 AFP 584 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Bedir Türkemiş, Reşat Düzgün ve otomobilde bulunan Celal Demircan yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavilerde Celal Demircan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
