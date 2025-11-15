Adıyaman'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1’i Ağır, 3 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda otomobil ile kamyon çarpıştı. 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı, yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:45
Adıyaman'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 1’i Ağır, 3 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı

Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunda kaza

Adıyaman’da, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bedir Türkemiş idaresindeki 33 AVV 617 plakalı kamyon ile Reşat Düzgün idaresindeki 23 AFP 584 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Bedir Türkemiş, Reşat Düzgün ve otomobilde bulunan Celal Demircan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavilerde Celal Demircan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 3 KİŞİ AĞIR...

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 3 KİŞİ AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı