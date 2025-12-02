ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı

Adnan Menderes Üniversitesi ile GEKA arasında 2026 Dönemi Siber Vatan Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi iş birliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:23
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı

ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle, 2026 Dönemi çerçevesinde yürütülecek Siber Vatan Programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile GEKA arasında "Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol, programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek, 2026 yılında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı yürütülecek eğitim faaliyetlerinin ADÜ’de nasıl uygulanacağını düzenliyor. Protokolde; farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için planlanan eğitim süreçleri, tarafların mali sorumlulukları, sağlanacak altyapılar ve öğrenci işleyişleri yer alıyor.

Hedef kitle ve eğitim içeriği

Programın hedef kitlesini ADÜ’nün farklı kademelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturuyor. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek; yarışmalar ve sanal laboratuvar uygulamaları da programa dahil olacak. Program sonunda öğrencilere bireysel gelişim puanları verilecek ve başarı gösteren öğrenciler staj ile yetenek geliştirme fırsatlarından yararlanabilecek.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, protokolün öğrenciler adına hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, siber güvenlik hem ülkemizin hem de kurumlarımızın öncelikli alanlarından biri hâline geldi. Bu protokol ile öğrencilerimizin siber güvenlik alanında nitelikli eğitimlere erişmesini, yeteneklerini geliştirmesini ve bu alanda güçlü bir kariyer yolculuğuna adım atmasını hedefliyoruz. GEKA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Üniversitemizin dijital dönüşüm vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Programa katılan tüm öğrencilerimizin güçlü bir donanımla geleceğe hazırlanacağına inanıyorum".

İmza töreni

İmza törenine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, GEKA Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Numan Katıksız ve ADÜ Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem katıldı.

ADÜ’DE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ADÜ’DE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde