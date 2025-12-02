ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle, 2026 Dönemi çerçevesinde yürütülecek Siber Vatan Programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile GEKA arasında "Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolün kapsamı

İmzalanan protokol, programın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyerek, 2026 yılında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı yürütülecek eğitim faaliyetlerinin ADÜ’de nasıl uygulanacağını düzenliyor. Protokolde; farklı bölümlerde öğrenim gören öğrenciler için planlanan eğitim süreçleri, tarafların mali sorumlulukları, sağlanacak altyapılar ve öğrenci işleyişleri yer alıyor.

Hedef kitle ve eğitim içeriği

Programın hedef kitlesini ADÜ’nün farklı kademelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturuyor. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek; yarışmalar ve sanal laboratuvar uygulamaları da programa dahil olacak. Program sonunda öğrencilere bireysel gelişim puanları verilecek ve başarı gösteren öğrenciler staj ile yetenek geliştirme fırsatlarından yararlanabilecek.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, protokolün öğrenciler adına hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, siber güvenlik hem ülkemizin hem de kurumlarımızın öncelikli alanlarından biri hâline geldi. Bu protokol ile öğrencilerimizin siber güvenlik alanında nitelikli eğitimlere erişmesini, yeteneklerini geliştirmesini ve bu alanda güçlü bir kariyer yolculuğuna adım atmasını hedefliyoruz. GEKA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Üniversitemizin dijital dönüşüm vizyonuna önemli katkı sağlayacak. Programa katılan tüm öğrencilerimizin güçlü bir donanımla geleceğe hazırlanacağına inanıyorum".

İmza töreni

İmza törenine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, GEKA Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Numan Katıksız ve ADÜ Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem katıldı.

