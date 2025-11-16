ADÜ Hastanesi'nde Diyabetli Çocuklara Yönelik Farkındalık Etkinliği

ADÜ Hastanesi'nde diyabetli çocuklar için farkındalık etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik hem bilgilendirici hem de moral verici bir etkinlik düzenledi. Program, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından organize edildi ve hastalığın doğru yönetimi ile teknolojinin tedaviye katkıları öne çıktı.

Eğitim oturumu: Tedavide teknoloji ve glikoz sensörleri

Etkinliğin açılışını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Ünüvar yaptı. Prof. Dr. Ünüvar, son yıllarda gelişen teknolojilerin diyabet tedavisinde sağladığı kolaylıklara ve yaşam kalitesini artıran bilimsel ilerlemelere dikkat çekti. Eğitim bölümünde Prof. Dr. Ahmet Anık, diyabet yönetiminde teknolojinin rolünü anlattı ve özellikle glikoz sensörlerinin kullanımıyla ilgili pratik bilgiler paylaştı. Sunumlar ailelerin sıkça merak ettiği sorulara yanıt oldu.

Sosyal etkinlikler: Eğitimle birlikte moral

Eğitim bölümünün ardından çocuklar için hazırlanan sosyal etkinliklerde şarkılar söylendi, dans edildi; sihirbaz gösterisi ve köpük şovu ile keyifli anlar yaşandı. Masa oyunları ve çeşitli aktivitelerle zenginleştirilen programda çocuklara diyabetik ara öğünler ikram edildi. Aileler, hem aldıkları eğitimin hem de çocuklarının neşeli bir gün geçirmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

