ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar

ADÜ, 'Araştırma Üniversitesi' vizyonuyla kampüsünü yeniliyor; yeni kantin, 3.500 m2'lik poliklinik-laboratuvar binası, mescit ve sosyal tesis iyileştirmeleri yapılıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:14
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar

ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda kampüsünde kapsamlı yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite, öğrenciler ve personel için modern yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Yeni acil kantin

365 gün 24 saat hizmet veren acil kantinin kapasite yetersizliği üzerine hayata geçirilen proje, 200 m2 kapalı oturma alanı ve toplam 250 m2 kullanım alanı ile planlandı. Yeni acil kafeterya aynı anda yaklaşık 200 kişiye hizmet verebilecek; böylece hasta ve yakınları ile sağlık çalışanları daha konforlu bir ortamda hizmet alabilecek.

Poliklinik ve laboratuvar yatırımı

Üniversite Hastanesi yerleşkesinde inşa edilen Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası çalışmaları hızla ilerliyor. Bina 3.500 m2 kapalı alana sahip olacak, alt katta 55 odalı poliklinikler, üst katta ise biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları yer alacak. Yeni binanın hizmete girmesiyle hastanenin hizmet kapasitesi artacak ve laboratuvar süreçleri daha hızlı yönetilebilecek.

Sosyal tesisler ve altyapı çalışmaları

Konukevi ve Sosyal Tesislerde oda klimaları yenileniyor, konukevi dış cephe tadilatları devam ediyor. Merkez kampüs yerleşkesinde inşa edilen mescit ile öğrenciler ve personel için modern bir ibadet alanı oluşturulması hedefleniyor.

Atatürk Kongre Merkezi (AKM) dış cephesinin yenilenmesi, bina üzerindeki ADÜ logosunun aydınlatılması ve 'I Love ADÜ' tabelasının LED ışıklarla donatılması tamamlandı. Eski Öğrenci Sosyal Tesisleri ile Mühendislik Fakültesi binalarında tadilat çalışmaları sürüyor; merkez kampüsteki trafik işaretleri yenileniyor. Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, yol ve çevre aydınlatmaları ile bakım-onarım faaliyetleri planlı şekilde devam ediyor. TÖMER binasında gerçekleştirilen korkuluk tamiratı ise tamamlandı.

Rektörün değerlendirmesi

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yürütülen tüm çalışmaların üniversitenin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonunu desteklediğini, öğrenci odaklı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Kent, yatırımların kararlılıkla süreceğini de ifade etti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ' VİZYONU KAPSAMINDA KAMPÜS...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ' VİZYONU KAPSAMINDA KAMPÜS YENİLEME ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRİRKEN, YENİ KANTİN, POLİKLİNİK, LABORATUVAR VE SOSYAL ALANLARLA ÖĞRENCİLER VE PERSONEL İÇİN MODERN YAŞAM ALANLARI HAZIRLANIYOR.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), 'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ' VİZYONU KAPSAMINDA KAMPÜS...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
4
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
5
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
6
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?