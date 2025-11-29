ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 'Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda kampüsünde kapsamlı yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite, öğrenciler ve personel için modern yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Yeni acil kantin

365 gün 24 saat hizmet veren acil kantinin kapasite yetersizliği üzerine hayata geçirilen proje, 200 m2 kapalı oturma alanı ve toplam 250 m2 kullanım alanı ile planlandı. Yeni acil kafeterya aynı anda yaklaşık 200 kişiye hizmet verebilecek; böylece hasta ve yakınları ile sağlık çalışanları daha konforlu bir ortamda hizmet alabilecek.

Poliklinik ve laboratuvar yatırımı

Üniversite Hastanesi yerleşkesinde inşa edilen Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası çalışmaları hızla ilerliyor. Bina 3.500 m2 kapalı alana sahip olacak, alt katta 55 odalı poliklinikler, üst katta ise biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları yer alacak. Yeni binanın hizmete girmesiyle hastanenin hizmet kapasitesi artacak ve laboratuvar süreçleri daha hızlı yönetilebilecek.

Sosyal tesisler ve altyapı çalışmaları

Konukevi ve Sosyal Tesislerde oda klimaları yenileniyor, konukevi dış cephe tadilatları devam ediyor. Merkez kampüs yerleşkesinde inşa edilen mescit ile öğrenciler ve personel için modern bir ibadet alanı oluşturulması hedefleniyor.

Atatürk Kongre Merkezi (AKM) dış cephesinin yenilenmesi, bina üzerindeki ADÜ logosunun aydınlatılması ve 'I Love ADÜ' tabelasının LED ışıklarla donatılması tamamlandı. Eski Öğrenci Sosyal Tesisleri ile Mühendislik Fakültesi binalarında tadilat çalışmaları sürüyor; merkez kampüsteki trafik işaretleri yenileniyor. Elektrik, sıhhi tesisat, iklimlendirme, yol ve çevre aydınlatmaları ile bakım-onarım faaliyetleri planlı şekilde devam ediyor. TÖMER binasında gerçekleştirilen korkuluk tamiratı ise tamamlandı.

Rektörün değerlendirmesi

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yürütülen tüm çalışmaların üniversitenin 'Araştırma Üniversitesi' vizyonunu desteklediğini, öğrenci odaklı ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Kent, yatırımların kararlılıkla süreceğini de ifade etti.

