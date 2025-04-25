AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

İstanbul'da Deprem Endişesi Artıyor

İstanbul ve çevresinde 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD tarafından yapılan son açıklama, vatandaşların endişelerini yeniden artırdı. AFAD, ana sarsıntının ardından kaydedilen artçı depremleri duyurdu ve bu depremlerin artçı mı yoksa büyük depremin habercisi olup olmadığı merak konusu oldu.

Artçı Sarsıntıların Sayısı Açıkladı

AFAD’ın “Basın Bilgilendirme Notu” başlıklı açıklamasında, 23 Nisan 2025 Salı günü saat 12.49'da Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde gerçekleşen depremin ardından toplam 291 artçı sarsıntının kaydedildiği bildirildi. Bu sarsıntıların büyük bir kısmının 3.9 ve altında olduğu, ancak 4 ve üzeri büyüklükteki artçıların sayısının 8 olarak kayıtlara geçtiği dikkat çekti.

Depremin Merkezi ve Etkileri

23 Nisan'da yaşanan depremin merkezi, Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nin derinliklerinde yer alıyor. AFAD’ın verilerine göre, depremin dış merkezi en yakın yerleşim yeri olan Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre mesafedeydi. Sarsıntı, 300 kilometre yarıçapındaki illerde hafif şiddette hissedilirken, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimler 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sallandı.

Artçı Sarsıntılarda Azalma Bekleniyor

AFAD, son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu bilgisini paylaştı. Kurum, ana şokun ardından sismik aktivitenin yavaş yavaş azaldığına dikkat çekerken, önümüzdeki birkaç hafta içinde artçı sarsıntıların sona erebileceğini kaydetti. İstanbul'da panik havası sürerken, halkın güvende kalması için AFAD tarafından yapılan bilgilendirmelere dikkat edilmesi öneriliyor.