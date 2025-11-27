AFAD'ın 24. İyilik Treni Afganistan'a Yola Çıktı — 1.300 Ton Yardım

AFAD ve TCDD'nin 24. İyilik Treni Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlandı; tren toplam bin 300 ton gıda, un ve battaniye taşıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:39
AFAD'ın 24. İyilik Treni Afganistan'a Yola Çıktı — 1.300 Ton Yardım

AFAD'ın 24. İyilik Treni Afganistan'a yola çıktı

Ankara Garı'ndan sevk edilen yardım treni bölgeye insani yardım ulaştıracak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Afganistan'da yaşanan insani krize destek olmak amacıyla Ankara'dan 24. İyilik Treni'ni uğurladı.

Yardım malzemelerini taşıyan tren, Ankara Garı'ndan hareket etti. Afganistan'daki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede yıllardır süren insani krize katkı sağlamak için hazırlanan tren, gıda, barınma ve temel yaşam malzemelerini taşıyor.

Trenin içinde 28 bin gıda kolisi, 560 ton gıda, 550 ton un, 14 bin battaniye başta olmak üzere toplam bin 300 ton insani yardım malzemesi bulunduğu açıklandı. Ayrıca AFAD, bugüne kadar Afganistan'a toplam 11 bin 768 ton insani yardım malzemesi sağlandığını duyurdu.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 24. İyilik Treni hakkında yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da Afganistan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem'de 20 kişinin hayatını kaybettiğini, bine yakın kişinin yaralandığını, 500'e yakın evin ağır hasarlı, 200'e yakın evin ise tamamen yıkıldığını hatırlattı. Pehlivan, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç tüm kardeşlerine ulaşma gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Yardım kampanyası, Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütüldü. Düzenlenen uğurlama etkinliğine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, TCDD Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

