AFAD Marmara Deprem Tatbikatı: 26 Kasım 2025, 7 İlde Saat 11.30

AFAD, TAMP kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Bilecik'te 26 Kasım 2025 Çarşamba 11.30'da S4 düzeyinde geniş çaplı deprem tatbikatı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:45
AFAD Marmara Deprem Tatbikatı: 26 Kasım 2025, 7 İlde Saat 11.30

AFAD Marmara Bölgesi Deprem Tatbikatını Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Marmara Bölgesi'ni kapsayan geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Tatbikatın amacı, olası bir deprem felaketine karşı hazırlık seviyesini ölçmek ve kurumlar arası müdahale kapasitesini test etmektir.

Tarih, Saat ve Kapsam

AFAD'ın planlamasına göre, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek tatbikatın tarihi 26 Kasım 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Tatbikatın başlama saati ise 11.30 olarak ilan edildi. Uygulama, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Bilecik illerini kapsayacak.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama Adımları

Tatbikat senaryosunun merkezinde, deprem anında hayat kurtaran temel davranış biçimi olan Çök-Kapan-Tutun hareketi bulunuyor. Saat 11.30'da verilecek sinyal ile tatbikata katılan tüm kurumlar ve belirlenen alanlarda deprem anının ilk saniyeleri canlandırılacak; katılımcılardan 45 saniye boyunca bu hayati hareketi uygulamaları istenecek.


Bu uygulamanın ardından, deprem sonrası risklere karşı binaların organize ve güvenli biçimde tahliye edilmesi ve müdahale süreçlerinin işleyişi test edilecek.

S4 Düzeyi: Ne Anlama Geliyor?

Bu tatbikatın öne çıkan yönlerinden biri, senaryonun S4 düzeyinde planlanmış olmasıdır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda seviyeler şu şekilde tanımlanır: S1 ve S2 yerel kapasitenin yeterli olduğu durumlar; S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulan durumlar; S4 ise afetin boyutunun ulusal kapasiteyi aştığı ve uluslararası yardım çağrısı gerektiren en üst düzey felaket senaryosudur.

Dolayısıyla 26 Kasım'daki tatbikat, Marmara Bölgesi'nde uluslararası yardım gerektirebilecek büyüklükte bir depreme karşı kurumlar arası koordinasyonun etkinliğini ölçmeyi hedefliyor.

Hazırlık ve Koordinasyon Çalışmaları

Tatbikatın kusursuz işlemesi için AFAD ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları haftalardır sürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda tatbikat günü görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve olası afet sonrası barınma planlamalarına dair esaslar detaylı biçimde ele alındı.

Not: Vatandaşlardan tatbikat sırasında resmi duyurulara ve yönlendirmelere uymaları, panik yerine belirlenen uygulamaları takip etmeleri isteniyor.

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı