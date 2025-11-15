AFAD Marmara Deprem Tatbikatı: 26 Kasım 2025, 7 İlde Saat 11.30

AFAD Marmara Bölgesi Deprem Tatbikatını Duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Marmara Bölgesi'ni kapsayan geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı. Tatbikatın amacı, olası bir deprem felaketine karşı hazırlık seviyesini ölçmek ve kurumlar arası müdahale kapasitesini test etmektir.

Tarih, Saat ve Kapsam

AFAD'ın planlamasına göre, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek tatbikatın tarihi 26 Kasım 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Tatbikatın başlama saati ise 11.30 olarak ilan edildi. Uygulama, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Bilecik illerini kapsayacak.

Tatbikat Senaryosu ve Uygulama Adımları

Tatbikat senaryosunun merkezinde, deprem anında hayat kurtaran temel davranış biçimi olan Çök-Kapan-Tutun hareketi bulunuyor. Saat 11.30'da verilecek sinyal ile tatbikata katılan tüm kurumlar ve belirlenen alanlarda deprem anının ilk saniyeleri canlandırılacak; katılımcılardan 45 saniye boyunca bu hayati hareketi uygulamaları istenecek.





Bu uygulamanın ardından, deprem sonrası risklere karşı binaların organize ve güvenli biçimde tahliye edilmesi ve müdahale süreçlerinin işleyişi test edilecek.

S4 Düzeyi: Ne Anlama Geliyor?

Bu tatbikatın öne çıkan yönlerinden biri, senaryonun S4 düzeyinde planlanmış olmasıdır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda seviyeler şu şekilde tanımlanır: S1 ve S2 yerel kapasitenin yeterli olduğu durumlar; S3 ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulan durumlar; S4 ise afetin boyutunun ulusal kapasiteyi aştığı ve uluslararası yardım çağrısı gerektiren en üst düzey felaket senaryosudur.

Dolayısıyla 26 Kasım'daki tatbikat, Marmara Bölgesi'nde uluslararası yardım gerektirebilecek büyüklükte bir depreme karşı kurumlar arası koordinasyonun etkinliğini ölçmeyi hedefliyor.

Hazırlık ve Koordinasyon Çalışmaları

Tatbikatın kusursuz işlemesi için AFAD ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları haftalardır sürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda tatbikat günü görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve olası afet sonrası barınma planlamalarına dair esaslar detaylı biçimde ele alındı.

Not: Vatandaşlardan tatbikat sırasında resmi duyurulara ve yönlendirmelere uymaları, panik yerine belirlenen uygulamaları takip etmeleri isteniyor.