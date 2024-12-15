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AFAD, Sednaya Hapishanesi İçin Acil Kurtarma Ekibi Gönderiyor

AFAD, Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalanlar için 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:59
AFAD, Sednaya Hapishanesi İçin Acil Kurtarma Ekibi Gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabilecek kişileri kurtarmak amacıyla 80 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

AFAD’ın yaptığı açıklamada, Suriye'deki çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi’nde mahkum olabilecek kişiler için ağır arama kurtarma ekiplerinin sevk edileceği belirtildi. Bu hapishane, eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinmektedir.

Açıklamalara göre, AFAD ekipleri gelişmiş arama kurtarma cihazları kullanarak detaylı bir tarama faaliyeti gerçekleştirecek. 80 kişilik ekibin yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Ayrıca, AFAD Başkanı Okay Memiş’in konuyla ilgili medya mensuplarına detaylı bilgi vereceği kaydedildi.

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