Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
Sabah başlayan yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bitlis kent merkezinde etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı araçları, sokakları ve yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kapladı.
Yağış şehrin çeşitli noktalarında kartpostallık görüntüler oluştururken, yetkililer herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediğini duyurdu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ancak akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini bildirdi. Yetkililer ayrıca yağış sonrası hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşeceğini kaydetti.
