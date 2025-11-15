Afrasu Bozkurt A Milli Takıma Seçildi — Bilecik'in Gururu Taekwondo'da

Afrasu Bozkurt A Milli Takıma Seçildi

Bilecikli sporcu Romanya'daki Bükreş Open'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti

Afrasu Bozkurt, taekwondo branşında A Milli Takım daveti alarak Romanya'da düzenlenen Uluslararası Bükreş Open Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Turnuvadaki performansı sonucunda milli sporcu olma hakkı kazanan Bozkurt, bundan sonra uluslararası arenada Türkiye'yi resmi olarak temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

