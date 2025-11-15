Afrasu Bozkurt A Milli Takıma Seçildi — Bilecik'in Gururu Taekwondo'da

Bilecikli taekwondocu Afrasu Bozkurt, Romanya'daki Uluslararası Bükreş Open'da Türkiye'yi temsil ederek A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Afrasu Bozkurt A Milli Takıma Seçildi — Bilecik'in Gururu Taekwondo'da

Afrasu Bozkurt A Milli Takıma Seçildi

Bilecikli sporcu Romanya'daki Bükreş Open'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti

Afrasu Bozkurt, taekwondo branşında A Milli Takım daveti alarak Romanya'da düzenlenen Uluslararası Bükreş Open Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Turnuvadaki performansı sonucunda milli sporcu olma hakkı kazanan Bozkurt, bundan sonra uluslararası arenada Türkiye'yi resmi olarak temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

BİLECİKLİ SPORCU, MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ SPORCU AFRASU BOZKURT,

BİLECİKLİ SPORCU, MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ SPORCU AFRASU BOZKURT,

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı