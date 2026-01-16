Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı

Akçin İlkokulu'nda karne töreni

Afyonkarahisar'da düzenlenen karne töreniyle 143 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı.

Tören, Akçin İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Miraç Sünnetci, kentte 143 bin öğrencinin karnelerini alarak tatile çıktığını belirterek, "Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize dinlenme vakti. 15 gün sonra tekrar bir arada olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından karneler, protokol üyeleri tarafından öğrencilere takdim edildi.

