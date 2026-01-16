Şuhut'ta Karne Sevinci: 2025-2026 Dönemi Sona Erdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 2025-2026 birinci dönem karneleri dağıtıldı; protokol Zaferyolu İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:27
Şuhut'ta Karne Sevinci: 2025-2026 Dönemi Sona Erdi

Şuhut'ta Karne Sevinci: 2025-2026 Birinci Dönem Sona Erdi

Zaferyolu İlkokulu'nda protokol ziyareti ve öğrenci coşkusu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dağıtılan karneler ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İlçe genelinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karne dağıtım töreni kapsamında Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Zaferyolu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Törende sınıflarda öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Eser, karne dağıtımının ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin dinlenerek ve verimli bir tatil geçirerek yeni döneme daha güçlü başlamalarını diledi.

Protokol üyeleri de öğrencilere başarılarının devamını temenni ederek iyi tatiller dileğinde bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

