Afyonkarahisar'da 15 yıl 6 ay hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.H.M. jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:25
Afyonkarahisar'da 15 yıl 6 ay hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Afyonkarahisar’da, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde S.H.M. isimli şahsın ’Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama’ suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ekipler peşine düştüğü şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 15 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JANDARMA...

AFYONKARAHİSAR'DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 15 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
2
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
3
Kütahya Turizm Master Planı 2025–2029: Aizanoi Restorasyonu ve Termal Atılım
4
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
5
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
6
Samsun Çarşamba'da Toprak Analizi ve Kök Zararlısı Tespiti: Mayıs Böceği Uyarısı
7
Nazilli'de Ruhsatsız İşletme ve Tarihi Geçmiş Ürünlere Sıkı Denetim

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut