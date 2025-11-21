Afyonkarahisar'da 15 yıl 6 ay hapisle aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Operasyon ve gözaltı detayları

Afyonkarahisar’da, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde S.H.M. isimli şahsın ’Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama’ suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ekipler peşine düştüğü şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

