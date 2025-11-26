Afyonkarahisar'da 16 kilo 903 gram skunk ele geçirildi

Jandarma operasyonunda bavullardan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri takibe aldıkları bir otomobili karayolunda durdurdu.

Dron destekli yapılan operasyonda, durdurulan aracın bagajında bulunan 2 valiz içinde 35 adet poşet halinde toplam 16 kilo 903 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

