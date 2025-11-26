Afyonkarahisar'da 16 kilo 903 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma bir otomobilde 16 kilo 903 gram skunk ele geçirdi; 3 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:32
Afyonkarahisar'da 16 kilo 903 gram skunk ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 16 kilo 903 gram skunk ele geçirildi

Jandarma operasyonunda bavullardan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri takibe aldıkları bir otomobili karayolunda durdurdu.

Dron destekli yapılan operasyonda, durdurulan aracın bagajında bulunan 2 valiz içinde 35 adet poşet halinde toplam 16 kilo 903 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA YAKLAŞIK 17...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA YAKLAŞIK 17 KİLOGRAM SKUNK İSİMLİ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

