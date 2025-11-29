Afyonkarahisar'da 2025 Çiftçi Bilgilendirme Toplantıları Sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 çiftçi toplantıları kapsamında Işıklar, Kocatepe, Salar, Değirmenayvalı, Sülün ve Sülümenli'de üreticilerle buluştu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çiftçi bilgilendirme toplantıları sürüyor. 2025 yılı programı kapsamında bölgedeki üreticilerle bir araya gelinerek tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel konular ele alındı.

Toplantı yapılan beldeler

Toplantılar, Işıklar, Kocatepe, Salar, Değirmenayvalı, Sülün ve Sülümenli beldelerinde gerçekleştirildi. Yerel üreticilerin katılımıyla düzenlenen oturumlarda sahadan gelen sorulara da yanıtlar verildi.

Ele alınan başlıca konular

Toplantılarda üreticilere tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, TARSİM uygulamaları, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, hayvan hastalıkları ve mücadele yöntemleri ile sahada dikkat edilmesi gereken uygulamalar aktarıldı.

Sorunlar, talepler ve çözüm önerileri

Toplantılarda ayrıca üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, talepler ve çözüm önerileri detaylı biçimde değerlendirildi. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde sahadan gelen geri bildirimler yöneticilere iletildi ve uygulanabilir çözüm yolları üzerinde duruldu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bilgilendirme toplantılarının bölgedeki üretim kalitesini ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik önemli bir araç olduğunu vurguladı.

