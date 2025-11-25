Afyonkarahisar'da 43 aranan şahıs yakalandı: 13 tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı; 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:36
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, son bir hafta içinde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon ve yasal süreç

Yakalanan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra, bunlardan 13'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

