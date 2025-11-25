Afyonkarahisar'da 43 aranan şahıs yakalandı: 13 tutuklandı

Afyonkarahisar'da 43 aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, son bir hafta içinde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon ve yasal süreç

Yakalanan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra, bunlardan 13'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 43 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANIRKEN, ŞAHISLARDAN 13'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.