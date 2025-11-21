Afyonkarahisar'da 700 Gram Aseton Yedirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da aseton yedirilmiş yaklaşık 700 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:35
Sinanpaşa'da jandarma operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler: Plastik kova içerisinde aseton yedirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 700 gram tütün malzemesi, 200 adet kilitli poşet, hassas terazi, eldiven, 2 adet aseton şişesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 TL para.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan T.G. ve H.U. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

