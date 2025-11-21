Afyonkarahisar'da 700 Gram Aseton Yedirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 700 Gram Aseton Yedirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinanpaşa'da jandarma operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilenler: Plastik kova içerisinde aseton yedirilmiş uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 700 gram tütün malzemesi, 200 adet kilitli poşet, hassas terazi, eldiven, 2 adet aseton şişesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 650 TL para.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan T.G. ve H.U. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

