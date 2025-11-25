Afyonkarahisar'da Çiftçilere Üretim ve Risk Yönetimi Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayırbağ, Fethibey ve Susuz'da üretimi artırmaya yönelik çiftçi toplantıları düzenledi; üretim planlaması, TARSİM ve iklim stratejileri anlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:58
Afyonkarahisar'da Çiftçilere Üretim ve Risk Yönetimi Eğitimi

Afyonkarahisar'da Çiftçilere Üretim ve Risk Yönetimi Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimin artırılmasına yönelik başlatılan çiftçi toplantıları devam ediyor.

Toplantı merkezleri ve katılım

Kuruma bağlı ekipler tarafından Çayırbağ, Fethibey ve Susuz beldelerinde üreticilerin katılımıyla çiftçi toplantısı yapıldı.

Verilen eğitim ve bilgilendirme konuları

Toplantıda katılımcılara Tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, devlet destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, küresel iklim değişikliğinin yerel üretime etkileri ve uyum stratejileri konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜRETİMİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BAŞLATILAN...

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜRETİMİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BAŞLATILAN ÇİFTÇİ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Romanya, Ukrayna Sınırına Eurofighter ve F-16 Gönderdi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat