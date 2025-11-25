Afyonkarahisar'da Çiftçilere Üretim ve Risk Yönetimi Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimin artırılmasına yönelik başlatılan çiftçi toplantıları devam ediyor.

Toplantı merkezleri ve katılım

Kuruma bağlı ekipler tarafından Çayırbağ, Fethibey ve Susuz beldelerinde üreticilerin katılımıyla çiftçi toplantısı yapıldı.

Verilen eğitim ve bilgilendirme konuları

Toplantıda katılımcılara Tarım ve hayvancılıkta üretim planlaması, yeni destekleme modeli, devlet destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) uygulamaları ve risk yönetimi, bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler, küresel iklim değişikliğinin yerel üretime etkileri ve uyum stratejileri konularında bilgilendirme yapılarak eğitim verildi.

