Afyonkarahisar'da ÇKS kayıtları için proje paydaşları toplandı

Afyonkarahisar'da proje paydaşları ÇKS kayıtlarının eksiksiz sürmesi için bir araya geldi. Başvurular 31 Aralık 2025'e kadar e-Devlet veya Ziraat Odalarından yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:56
Başvurular 31 Aralık 2025'e kadar e-Devlet ve Ziraat Odaları üzerinden

Afyonkarahisar’da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının eksiksiz ve sorunsuz devam etmesi amacıyla proje paydaşları bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇKS başvuruları devam ediyor. Üreticilerimiz ÇKS başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya Ziraat Odalarına başvurarak yapabilirler. İl Müdür Yardımcımız Özgür Bayrak ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kaya merkez Ziraat Odasını ziyaret ederek, Ziraat Odası başkanı ve çalışanları ile ÇKS kayıt süreci değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar için görüş alışverişinde bulunuldu"

Toplantıda, kayıt sürecinin takibi ve üreticilerin yönlendirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Üreticilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları hatırlatıldı.

