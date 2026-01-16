Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Genç Ar-Ge toplantısında öğrenciler ve öğretmenler projelere yön verecek görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:01
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı

Gençlerin görüşleri projelere yön verecek

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlık etti. Etkinlikte Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Şube Müdürü Hayati Duman, Ar-Ge ekibi ile 6 lise düzeyinden Genç Ar-Ge ekiplerinde 8 öğretmen ve 20 öğrenci yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci toplantıda, ele alınan proje başlıkları üzerinde gençlerden gelecek görüş ve önerilerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Sünnetci, "Tüket, Değer Kat, Yaşat’ anlayışıyla" yürütülen çalışmaların gençleri sadece tüketen değil, üreten, sorgulayan ve çevresine değer katan bireyler olarak yetiştirmeye katkı sunması gerektiğini belirtti.

Toplantı, gençlerin bakış açısının projelere yön vermedeki belirleyici rolünü güçlendirmeyi ve Ar-Ge süreçlerine katılımlarını artırmayı amaçladı.

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN GENÇ AR-GE ÇALIŞMALARI...

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN GENÇ AR-GE ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASINA YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı
2
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza
3
Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi
4
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
5
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi
6
Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu
7
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları