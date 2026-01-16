Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı

Gençlerin görüşleri projelere yön verecek

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlık etti. Etkinlikte Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Şube Müdürü Hayati Duman, Ar-Ge ekibi ile 6 lise düzeyinden Genç Ar-Ge ekiplerinde 8 öğretmen ve 20 öğrenci yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci toplantıda, ele alınan proje başlıkları üzerinde gençlerden gelecek görüş ve önerilerin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Sünnetci, "Tüket, Değer Kat, Yaşat’ anlayışıyla" yürütülen çalışmaların gençleri sadece tüketen değil, üreten, sorgulayan ve çevresine değer katan bireyler olarak yetiştirmeye katkı sunması gerektiğini belirtti.

Toplantı, gençlerin bakış açısının projelere yön vermedeki belirleyici rolünü güçlendirmeyi ve Ar-Ge süreçlerine katılımlarını artırmayı amaçladı.

