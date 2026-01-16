Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi

Afyonkarahisar’da ısıl işlem fırınlarına ISPM-15 standartlarına göre denetim yapıldı; amaç ahşap ambalajla zararlı organizmaların ihracatta yayılmasını önlemek.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:01
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları, kentte ısıl işlem fırını bulunan işletmelerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimin amacı ve kapsamı

Yapılan denetimlerde, ISPM-15 standartları çerçevesinde işlem gören fırınların faaliyetleri ve kayıtları incelendi. Denetimlerin temel hedefi, uluslararası ticarette kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların taşınması ve yayılmasının önlenmesidir.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde faaliyet gösteren Isıl İşlem Fırınlarında ISPM-15 standartları çerçevesinde gerekli denetimler yapılmaktadır. Uluslararası ticarette ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile birlikte zararlı organizmaların taşınması ve yayılmasının önlenmesi için bu malzemelerin ısıl işlem görmüş olması gerekmektedir. Bu çerçevede müdürlüğümüz tarafından ilimizde faaliyet gösteren ısıl işlem fırınları ilgili yönetmelik çerçevesinde denetlenmektedir".

Müdürlük, denetimlerin yürürlükteki mevzuat ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

