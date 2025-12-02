Afyonkarahisar'da Jandarma 31 Kişiyi Yakaladı; 13 Tutuklandı

Denetimlerde çok sayıda yakalama

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan ve hapis cezalarından aranan 31 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 13'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili işlemler ve adli süreçler yetkililerce devam ediyor.

