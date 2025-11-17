Afyonkarahisar'da Jandarma Torbacı Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:15
Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı ve operasyonda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kent merkezinde gerçekleştirildi. Aldıkları istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramada 16 adet satışa hazır 8 gram metamfetamin, 52 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 940 TL ele geçirildi.

Gözaltı ve yargılama

Olayın ardından ekiplerce gözaltına alınan İ.T. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

