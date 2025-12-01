Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Sinanpaşa'da baskın: Binlerce hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 3 bin 680 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

