Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Sinanpaşa'da düzenlediği baskında 3 bin 680 uyuşturucu hap ile çeşitli maddeler ele geçirdi; A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:30
Sinanpaşa'da baskın: Binlerce hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 3 bin 680 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan A.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

