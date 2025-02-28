Afyonkarahisar'da Kaçak Avcılara Darbe: 8 Bin 300 Metre Ağ Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da kaçak avcıların bıraktığı 8 bin 300 metre balık ağı göl ve göletlerden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:29
Afyonkarahisar'da Kaçak Avcılara Darbe: 8 Bin 300 Metre Ağ Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Avcıların Bıraktığı Ağlar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Çay ilçelerinde, kaçak avcılara yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 8 bin 300 metre uzunluğunda balık ağı bulundu ve göl ile göletlerden çıkarıldı.

Denetimler Başarıyla Gerçekleştirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selevir Baraj Göleti ile Karamık Gölü'nde "su ürünleri kontrolü" denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında, kaçak avcılar tarafından bırakılan 8 bin 300 metre ağın yanı sıra 15 pinter de ele geçirildi.

Doğa Dostu Müdahale

Ekipler, ele geçirilen balıkları kıyıya çıkararak tekrar suya bıraktı ve tespit edilen ağların ve pinterlerin imha edildiği bildirildi. Bu tür denetimlerin, doğal yaşamın korunması adına büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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