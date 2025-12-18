DOLAR
Afyonkarahisar'da Kadın Çiftçi Eğitimleri 'Tarımın İsimsiz Kahramanları' Sürüyor

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025 "Tarımın İsimsiz Kahramanları" kapsamında kadın çiftçi eğitimleri Çıkrık ve Gebeceler beldelerinde sürdü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:02
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılı "Tarımın İsimsiz Kahramanları - Kadın Çiftçi Eğitimleri" programı kapsamında başlattığı bilgilendirme toplantılarına belde ve köylerde devam ediyor.

Eğitim çalışmaları

Program çerçevesinde eğitimler Çıkrık ve Gebeceler beldelerinde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Çıkrık Kur’an Kursu ve Gebeceler Kur’an Kursu kursiyerlerine verilen eğitimlerde, görevliler tarafından tarımsal üretim planlaması, tarım ve hayvancılık destekleri, tarım sigortaları ve küresel iklim değişikliği gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Kurum açıklaması

Eğitim çalışmasının ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ilimizin her noktasında üreticilerimize ulaşmayı ve özellikle kadın çiftçilerimizin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

