Afyonkarahisar'da Kardeşler Silahla Yaralandı: Baba ve Oğlu Gözaltında

Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: İki Kardeş Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki kardeş silahla yaralandı ve bu olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli gündeme damga vurdu. Olay, Erkmen beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar E. ile Serkan E. kardeşler, M.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartıştı.

Olayın Gelişimi

Kavganın büyümesiyle birlikte M.Ş., Erkmen Belediyesi önünde tabancayla ateş açarak Serdar ve Serkan E. kardeşleri yaraladı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis Müdahalesi

Olayın ardından polis ekipleri, yapılan araştırma sonucu M.Ş. ve oğlu Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.