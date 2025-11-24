Afyonkarahisar'da şaşırtan hırsızlık: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler figürlerinden 3'ü çalındı

Bolvadin'deki Horan Park'ta meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yer alan Horan Park'ta ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına yerleştirilen, neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalındaki oyuncak figürlerden bir süre sonra 3'ü ortadan kayboldu.

Meydana gelen hırsızlık olayı ziyaretçilerin tepkisini çekti; figürlerin eksik olduğunu görenler hayretler içinde kaldı.

