Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylama, 2023 yılına damga vuran etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yılki oylama sürecinde, birçok önemli fotoğraf, halk oylamasına sunuluyor. Başsavcı Çalış'ın katılımı, oylamanın önemini vurgularken, aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın fotoğrafçılık alanındaki başarısına da dikkat çekiyor.

Oylamaya katılan herkes, kendi favori karelerini seçerek, bu yılın en dikkat çekici anlarını onurlandırma şansına sahip olabilecek.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.