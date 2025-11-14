Ağrı'da Arazi Kavgası Polis Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada 6 kişiden 4'ü yakalandı, 2 kişi hastanede

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında kavga ihbarı alan polis ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti.

Kavgaya ilişkin ilk belirlemelerde, olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 kişiden 4'ü yakalandı, 2 kişi ise olay yerinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavilerine devam ediliyor.

Yakalanan 4 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 3 kişinin adli işlemleri ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve soruşturmayı yürüten birimlerin çalışmaları devam ediyor.

