Ağrı'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okullardaki kantinleri denetledi; son kullanma tarihleri, hijyen, etiketleme ve mevzuat uyumu kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 20:41
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, il merkezindeki okullarda faaliyet gösteren kantinlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlama amacıyla yapıldı.

Denetimde İncelenen Unsurlar

Ekipler, kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygunluklarını titizlikle kontrol etti. Ayrıca kantin işletmecilerine sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün Açıklamaları

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişiminde okul ortamının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Okullarımızda eğitim öğretim faaliyetleri kadar, öğrencilerimizin sağlığını doğrudan ilgilendiren hususlara da büyük önem veriyoruz. Kantinler, öğrencilerimizin günlük yaşamında sıkça temas ettiği alanlar. Bu nedenle buralarda satılan ürünlerin sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun olması bizim için öncelikli bir konudur."

Kökrek, denetimlerin amacının ceza vermekten çok farkındalık oluşturmak ve standartları yükseltmek olduğunu belirterek "Kantin işletmecilerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz. Ancak herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin sağlığını riske atabilecek ürünlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Periyodik Denetimler ve İş Birliği

Kökrek, okul yönetimleri, öğretmenler ve velilerle iş birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı: "Sağlıklı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu kapsamda denetimlerimiz il genelinde planlı bir şekilde devam edecek. Tespit edilen eksiklikler ilgili kişi ve kurumlara bildirilecek, gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır."

