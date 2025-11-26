Ağrı'da Okulum Beni Bekler ile 9 Yaşındaki Öğrenci Okula Döndü

Valilik himayesinde yürütülen projeyle aile ikna edildi

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulum Beni Bekler" Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, il merkezine bağlı Dönerdere köyü'nde yaşayan 9 yaşındaki bir çocuk yeniden eğitim hayatına kazandırıldı.

Proje ekiplerince saha taramaları ve bilgilendirme faaliyetleri sonucu tespit edilen öğrenciye yönelik çalışmalarda, Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç öğretmenlerle birlikte aileyi ziyaret etti. Ziyarette, çocuğun eğitime erişiminin önündeki nedenler masaya yatırılarak çözüm yolları üzerinde duruldu.

Yapılan görüşmeler sonrasında aile, çocuklarını okula göndermeye ikna edildi. Eğitime kazandırılan öğrenci ve aile fertlerine çeşitli hediyeler takdim edildi ve projenin hedefleri doğrultusunda çocukların eğitim haklarına erişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

"Okulum Beni Bekler" Projesi, Ağrı genelinde kapsam dışı kalan öğrencilerin tespiti, ailelerin bilgilendirilmesi ve çocukların yeniden okul ortamına kazandırılmasını hedefliyor. Proje ekiplerinin kent merkezi ve bağlı köylerdeki faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

