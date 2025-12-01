Ağrı'da 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' — 20 Şeker Pancarı Ürünü Tanıtıldı

Ağrı'da 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' etkinliğinde 20 şeker pancarı ürünü tanıtıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Ağrı Şeker Fabrikası iş birliğiyle düzenlenen 'Topraktan Sofraya Pancarın Zarafeti' etkinliğinde, öğrencilerin şeker pancarından elde ettiği 20 çeşit yiyecek ziyaretçilere sunuldu.

Etkinlik ve Sunumlar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi ve katılımcılara tanıtıldı.

Katılımcılar

Etkinliğe AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan, Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. İlhami Gülçin, öğrencilerin gastronomi alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını takdir ettiğini belirtti. Gülçin, bu tür uygulamaların hem üretim süreçlerinin anlaşılması hem de yöresel hammaddelerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi açısından önemine vurgu yaptı ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Tebrik

Prof. Dr. İlhami Gülçin, etkinlik kapsamındaki çalışmalar ve sunumlar nedeniyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencilerini tebrik etti.

