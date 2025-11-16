Ağrı Dağı'nda Nadir Mercek Bulutu Görsel Şölen Yarattı

“Şapka bulutu” olarak bilinen oluşum fotoğraf sanatçısının objektifine takıldı

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı üzerinde nadir görülen bir doğa olayı izlendi. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Kılıçoğlu, halk arasında "şapka bulutu" olarak bilinen mercek bulutu (lenticular cloud)'nu fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Bulutun dağın zirvesini sararak oluşturduğu görüntü, hem görsel bir şölen sundu hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Fotoğraflar sosyal medyada ve fotoğraf çevrelerinde beğeni topladı.

Oluşum, atmosferik koşulların nadir bir birleşimi sonucu ortaya çıkan bir fenomen olarak dikkat çekti ve izleyenlere etkileyici kareler sundu.

AĞRI DAĞI’NDA "TAÇ BULUTU" BÜYÜLEDİ