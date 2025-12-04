Ağrı Patnos'ta İki Kadın Öğretmen Kırsalda Eğitimi Ayakta Tutuyor

Aşağı Göçmez köyünde görevli iki kadın öğretmen, ağır kış şartları ve sınırlı imkânlara rağmen köy okulunun tüm eğitim yükünü omuzlayarak sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:37
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde görev yapan iki kadın öğretmen, ağır kış şartlarına ve sınırlı imkânlara rağmen köy okulunun tüm yükünü omuzlayarak eğitimi aralıksız sürdürüyor.

Okulda iş bölümü ve günlük yaşam

Aşağı Göçmez İlkokulunda görevli öğretmenler, sınıf düzeninden ders planlamalarına; etkinlik hazırlıklarından materyal teminine kadar tüm işleri dayanışma içinde yürütüyor. Kış aylarında yolların kapanması ve hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle zaman zaman ulaşım güçleşse de öğretmenler, öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için erken saatlerde sınıfları ısıtıp derslere hazır hale getiriyor.

Öğrencilerin gelişim süreçleri titizlikle takip ediliyor; gerekli materyaller de öğretmenlerin kendi imkânlarıyla hazırlanıyor. Bu özverili çalışma, köy okulunun eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Öğretmenlerin sözleri

Şeyma Kaya, dört yıllık meslek hayatının bir yılını ücretli öğretmenlik yaparak, son üç yılını ise Aşağı Göçmez’de sürdürdüğünü belirtti. Kaya, "Köy halkının gösterdiği destek sayesinde birçok güçlüğü kolayca aştık. Burada gördüğüm dayanışma, mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlattı" dedi.

Fatma Elveren ise 8 yıllık meslek deneyimine sahip olduğunu, Patnoslu olması nedeniyle kendi memleketinde görev yapmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Elveren, "Burası benim için sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yetiştiğim topraklara hizmet etme fırsatı. Çocuklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Aşağı Göçmez’deki iki kadın öğretmenin özverisi ve köy halkıyla kurdukları dayanışma, kırsal eğitimde sürdürülebilirlik ve çocukların eğitime erişimi bakımından kritik rol oynuyor.

