Ahıska Sürgünü 81. Yılında Honaz'da Anıldı

Ahıska Sürgünü'nün 81. yıldönümü Honaz Belediyesi'nce düzenlenen törenle anıldı; dualar okundu, hayır yapıldı ve anma programı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:26
Honaz

Honaz Belediyesi, 14 Kasım 1944'te Sovyetler tarafından yurtlarından zorla sürgün edilen Ahıska Türklerinin anısına tören düzenledi.

Tören, Honaz Belediyesi Ahıska Parkı'nda; Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçe parti başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Törende, sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türkleri anısına hayır yapıldı ve dualar okundu.

Yüksel Kepenek konuşmasında şunları söyledi: "Honaz Belediyesi Atatürk Sosyal Tesisleri Ahıska Parkı’nda düzenlenen anma törenine ve hayır programına katılarak, sürgün yolu üzerinde hayatını kaybeden tüm Ahıska Türkü soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Zorla yerinden edilen, yuvalarından koparılan bir halkın yaşadığı bu ağır trajedinin unutulmaması, geçmişin acılarından ders çıkarılması ve aynı zulümlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirerek, bu acı hatırayı gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

