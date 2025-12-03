Ahlat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Anlamlı Buluşma

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi; Vali Ahmet Karakaya katıldı, etkinlik sergi, gösteri ve mezuniyet töreni içerdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:21
Ahlat’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı gerçekleştirildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kapsamlı bir program düzenlendi.

Protokol ziyareti ve sergi gezisi

Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, kurum önünde merkez sakinleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Protokol üyeleriyle selamlaşmanın ardından Vali Karakaya, merkezde kalan engelli ve yaşlı bireylerin hazırladığı sergiyi gezerek el emeği ürünleri inceledi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Vali Ahmet Karakaya'nın konuşmasından satır başları

Vali Karakaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, Tabii dünyada her insanın farklı farklı imtihanı var. Kimisi maddi, kimisi manevi rahatsızlıklar geçirebiliyor. Bu çerçevede baktığımız zaman bizlerin bu zorlukları aşması için neye ihtiyacımız var? Birlikte olmaya ve sevgiye ihtiyacımız var. Sevgi bütün engelleri aşar. Sevgi varsa engel yoktur. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak devletimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız şunun farkında. Biz sizlere ne kadar iyi imkanlar sağlarsak yüce Mevla da devletimizin her türlü zorluklarını kolaylaştıracaktır. Çünkü sizlerin duası çok makbul. Biz buna yürekten inanıyoruz. Tabi geçtiğimiz yıllara baktıkça özellikle son 20 yılda engelli vatandaşlarımız için, özel bireylerimiz için devletimizin çok güzel işler ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin sorunlarını tabi hem sosyal problemler noktasında hem de fiziki engelliler noktasında değerlendirmek lazım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yıllardır kamu kurumları başta olmak üzere tüm işletmelerin engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve önemli mesafeler kat edildiğini belirten Vali Karakaya, "Bu oldukça kıymetli. Yeterli mi? Elbette ki değil. Bütün sosyal alanlara inşallah özel bireylerimizin rahat bir şekilde ulaşımını, erişimini sağlayabileceği sistemlere ulaşmaya devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Buna ek olarak bir diğer konuda sosyal hizmetler noktası. İşte bu tarz güzel kurumlarda ve farklı sosyal desteklerle devletimiz özel bireylerimizin yanında olmaya devam ediyor. Çeşitli sosyal yardımlar arttırılarak devam ediyor. Bu tarz kurumlar sürekli açılmaya devam ediliyor. Ve buna ek olarak toplumumuzdaki o zihinsel bariyerlerin yıkılması da çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yönlendirmesiyle bu zihinsel bariyerler de açıldı. Önceden özel vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz sokağa çıktığında biraz daha farklı bir bakış açısı oluyordu. Ama artık insanlar bunu da çok ciddi anlamda farkındalığı geliştirdi ve artık bireylerimiz çok daha rahat sokaklarda olabiliyor. Toplumsal hayatın içerisinde olabiliyor. Çalışma hayatında olabiliyor. Dolayısıyla evet gerçekten önemli mesafeler kat ettik. Ve sizlerin duasıyla, desteğiyle inşallah çok daha güzel noktalara geleceğiz. Biz inanıyoruz ki, ülkemiz her alanda olduğu gibi engelli hakları konusunda da dünyadaki en önde gelen ülkelerden birisi olma gücüne sahiptir. Bunu inşallah dediğim gibi sizlerin duasıyla sağlayacağız" diye konuştu.

Katılımcı konuşmaları ve etkinlik programı

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ise, "3 Aralık, bizlere engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan, onların haklarını, ihtiyaçlarını ve hayallerini gündeme taşıyan özel bir gündür. Bugün, engelleri değil; azmi, başarıyı ve birlikte yaşamanın güzelliğini konuşmamız gereken bir gündür" dedi.

Kuruluş sakinlerinden Medeni Pekmezci günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterisi ile devam etti. Daha sonra kuruluş sakinleri tarafından koro müzik dinletisi yapıldı, şiirler okundu ve slayt gösterileri sunuldu.

Dekoratif Ahşap Kursu’nu başarıyla tamamlayan merkez sakinlerine mezuniyet belgeleri ve hediyeleri Vali Karakaya tarafından takdim edildi.

Etkinliğe; Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve eşi Cumhuriyet Savcısı Feride Bingöl, Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Sefer Demir ve kurum amirleri katıldı.

