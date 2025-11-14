Ahmet Cin’den Mansur Yavaş’a 'Yol' Yanıtı: Pendik’e 60 Kilometre Yeni Yol

Pendik'teki yol yatırımları ve Google Maps yansıması gündemde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun, cevabı görün" sözleri kent gündeminde tartışılmaya devam ederken Pendik’ten dikkat çeken bir cevap geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yavaş’ın açıklamalarına doğrudan gönderme yaparak şöyle dedi: "Bazıları yapay zekâya soradursun, biz 6 buçuk yılda 60 kilometre yeni yol inşa ederek Pendik’te trafiği rahatlattık".

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu çıkış, Pendik’te son yıllarda yapılan ulaşım yatırımlarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Orman Yolu 1. ve 2. Etap projelerinin, Pendik ile Kartal arasındaki yoğunluğu azalttığı ve bölgedeki trafik akışını hızlandırdığı belirtiliyor.

Bölgedeki yeni bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri ve mahalle içi ulaşım koridorlarıyla birlikte toplamda 60 kilometrelik yeni yol ağı, Pendik’in ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletti.

Ayrıca, yapılan yol çalışmalarının etkisinin dijital haritalara da yansıdığına dikkat çekildi. Google Maps üzerinde yıllara göre görülen değişimler, açılan yeni yollar sayesinde trafik akışının hızlandığını ve kronik yoğunluk yaşanan noktaların büyük ölçüde çözüldüğünü gösteriyor.

