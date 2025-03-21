Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2025 Aile Yılı'nı Duyurdu

Bakan Göktaş, Geleneksel Darülaceze İftarı'nda 2025 Aile Yılı'nın projelerini tanıttı ve yaşlıların tecrübesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:32
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2025 Aile Yılı'nı Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Geleneksel Darülaceze İftarı'nda yaptığı konuşmada, 2025 Aile Yılı ile birlikte hizmetlerin daha ileriye taşınacağını belirtti. Göktaş, kuşaklar arası iletişimi artırmayı ve büyüklerin hayat tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasını teşvik eden projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen iftar programında, 130 yıldır Darülaceze'nin kimsesizlerin şefkatli ailesi olduğunu dile getirdi. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda kurulan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin millete hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

“İnsan, aile büyükleriyle kendini tanır, geçmişini bilir, geleceğine inanır. Geçmişten geleceğe şahit olan büyüklerimizin rehberliğiyle hayatımızı şekillendiriyoruz.” diyen Göktaş, büyüklerimizin değerleriyle aile kurma, toplumu koruma ve geliştirme çabalarını vurguladı.

Bakan Göktaş, konuşmasında, “2025 Aile Yılı, siz kıymetli büyüklerimiz için hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacağımız bir dönüm noktası olacak. Yaşlılarımızın sağlıklı, huzurlu ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde sözlerine devam etti.

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ise, Darülaceze çatısı altında hayır işlemekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Başta Darülaceze'nin banisi 2. Sultan Abdulhamid Han olmak üzere 130 yıldır bu hayır işine destek olan tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İftar programında ilahi dinletisi gerçekleştirildi ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Bakan Göktaş, program sonunda yaşlılar ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen Geleneksel Darülaceze İftarı'na katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen Geleneksel Darülaceze İftarı'na katılarak konuşma yaptı.

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