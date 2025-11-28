Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Afet Farkındalık ve Yangın Tatbikatı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde düzenlenen eğitimle personel afet farkındalığı, arama-kurtarma ve yangın söndürme konularında eğitildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 13:08
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, kurum personelinin afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini artırmayı hedefledi. Sivil Savunma Planları kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, personelin doğru müdahale tekniklerini öğrenmesine ve kurumların afetlere karşı hazırlıklı olma kapasitesinin güçlenmesine odaklandı.

Eğitim ve Açılış

Program, İl Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ile AFAD ekipleri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, afetlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kurumların hazırlıklı olma sorumluluğunu vurguladı. Konuşmasında afet bilincinin önemine değinen Aykut, AFAD ekiplerinin eğitim sürecine sunduğu katkılardan dolayı Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı’ya teşekkür etti.

Aykut şu ifadeleri kullandı: "Afetlere karşı toplumsal farkındalığımızı artırmak ve kurumlarımızın hazırlıklı olma kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir eğitim programında bir aradayız. Afetler, yalnızca bir bölgeyi değil; bir aileyi, bir şehri ve milletimizin tamamını etkileyen büyük sınavlardır. Bu sınavlara karşı en güçlü savunmamız ise bilgi, hazırlık ve koordinasyondur. AFAD ekiplerimizin vereceği afet farkındalık eğitimi ve yangın güvenliği eğitimi, personelimizin ve hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitimler; doğru zamanda doğru müdahaleyi yapabilmemizi sağlar ve muhtemel kayıpların önüne geçer. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, özellikle korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın, engelli bireylerimizin, yaşlılarımızın ve tüm hizmet gruplarımızın güvenliğini en yüksek öncelik olarak görüyoruz. Kurumlarımızda yürüttüğümüz risk azaltma çalışmaları ve acil durum planları, AFAD’ın uzmanlığıyla daha da güçlenecektir. AFAD İl Müdürlüğü’nün değerli ekiplerine teşekkür ediyor; programın ilimizde afet bilincinin yaygınlaştırılmasına güçlü katkılar sağlayacağına inanıyorum. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum."

Eğitim İçeriği ve Tatbikat

Konuşmaların ardından, eğitim sürecine katkı sunan AFAD uzmanları Ümit Aktürk ve Mesut Öz için teşekkür belgesi takdimi yapıldı. Program, AFAD ekipleri tarafından verilen Hafif Arama Kurtarma ve Yangınla Mücadele Eğitimi ile uygulamalı anlatımlarla devam etti.

Katılımcılara yangın türleri, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri ve risk anında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi verildi. Eğitimlerin sonunda saha uygulaması olarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sonlandırıldı ve eğitimin il genelinde afet bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

