Airbus'tan A320 İçin Operatör Uyarı Bildirimi: Yaklaşık 6 Bin Uçak Etkilendi

Airbus, yazılım güncellemesi nedeniyle yaklaşık 6 bin A320 için Operatör Uyarı Bildirimi yayımladı; EASA Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi’ne dahil edilecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:12
Yazılım güncellemesi ve yoğun güneş radyasyonu sonrası alınan acil önlem

Uçak üreticisi Airbus, yazılım güncellemesi gerekçesiyle dünya genelinde yaklaşık 6 bin A320 uçağı için 'Operatör Uyarı Bildirimi' (AOT) yayımladı. Şirket açıklamasına göre, yakın tarihte bir A320 uçağının karıştığı olayda, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrolleri için kritik verileri bozduğu tespit edildi.

Airbus, bu durumdan etkilenebilecek önemli sayıda A320 tespit edildiğini ve mevcut yazılım ile donanım koruma önlemlerini uygulamak amacıyla havacılık otoriteleriyle iş birliği içinde hareket edildiğini bildirdi. Yayımlanan bildirimin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından acil uçuşa elverişlilik direktifine dahil edileceği belirtildi.

Açıklamada Airbus, bu önlemlerin yolcular ve müşteriler için operasyonel aksaklıklara yol açabileceğini kabul ederek, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve 'operatörlerle yakın bir şekilde çalışarak güvenliği birinci önceliğimiz olarak koruyacağız' ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan uyarı bildiriminin çoğunlukla eski yazılıma geri dönmeyi içerdiği ifade edildi. Airbus sözcüsü, söz konusu durumun yaklaşık 6 bin uçağı etkileyeceğini teyit etti. Olayın belirlenmesinde, Ekim ayında Meksika’dan ABD’ye giden bir JetBlue uçağının yaşadığı 'ani irtifa düşüşü' etkili oldu.

Dünyanın en büyük A320 operatörü American Airlines, filosundaki 480 A320 uçağından yaklaşık 340'ının etkilendiğini, uçaklarda yazılım değişikliği yapılacağını ve onarımların bugün tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca Lufthansa, IndiGo, easyJet, Avianca ve ANA gibi diğer havayolları da onarımlar için uçaklarını geçici olarak hizmet dışı bırakacaklarını duyurdu.

Toplamda faaliyetteki A320 sayısının yaklaşık 11 bin 300 olduğu kaydedildi.

